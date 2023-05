Le guitariste Joe Satriani en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le guitariste est de retour ce mardi 30 mai au Casino Barrière Toulouse.

Joe Satriani, guitariste virtuose connu dans le monde entier, est de retour avec sa tournée Earth 2022-2023. Il interprétera lors de cette tournée des morceaux tirés de son nouvel album The Elephants of Mars, mais aussi de grands classiques comme « Surfing With The Alien », « Cherry Blossoms », « Always with Me, Always with You » et « Flying In A Blue Dream ».

Il sera entouré du célèbre batteur Kenny Aronoff (John Fogerty), du bassiste Bryan Beller (Aristocrats) et du claviériste Rai Thistlethwayte (Thirsty Merc).

Armé de ses lunettes noires, Joe Satriani, Satch pour les intimes, est un peu le père de tous les guitaristes. Le modèle que chacun essaye d’imiter, faute de pouvoir l’égaler. Depuis les années 70, il révolutionne l’utilisation de la six cordes électrique, vendant au passage des millions d’albums d’un rock instrumental unique et singulier. Et à chaque fois, ses titres deviennent tour à tour des classiques ou des défis à relever pour les musiciens du monde entier.

Et quand on le voit sur scène, transcendé et faisant corps avec sa guitare comme si elle était une extension de lui-même, on comprend pourquoi ce génie a inspiré, et même formé, toute une génération de guitaristes.

Infos : www.box.fr