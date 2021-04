Clap de fin pour l’édition 2021 de Concours de Courts

Partager Facebook

Clap de fin pour la 18ème édition du festival Concours de Courts avec sa Cérémonie de clôture qui se déroulera Vendredi 16 AVril à 19h30, en live sur Twitch et sur Youtube.

Durant cette cérémonie seront annoncés les lauréats des 6 différents prix pour lesquels les réalisateurs ont participé. Prix DIWYS (Do It With Your Smartphone), Prix coup de coeur du public, Prix du meilleur film international, Prix du meilleur film Français, Prix du meilleur film d’animation et Grand prix du Jury: autant de récompenses qui seront annoncées au fil de la soirée, et les courts-métrages vainqueurs seront diffusés en live.

Le Grand Jury composé de Mathieu Amalric, Laurent Gamelon, Gabrielle Lazure, Seven Prevost, Albert Auriol, Philippe Lelièvre ou encore Annelise Hesme interviendront tout au long de la cérémonie pour partager leur expérience avec le public.

Aux commandes de la cérémonie, c’est une poignée d’étudiants en Master 2 AGCOM à l’Université Toulouse 1 Capitole qui aura la charge de coordonner cet événement d’envergure, initié il y a 18 ans par Serge Regourd.