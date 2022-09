Le Grand Banquet Cassoulet de Toulouse ce samedi

Partager Facebook

Ce samedi 10 septembre, plus de 2 500 personnes sont attendus pour déguster un cassoulet géant sur la place du Capitole dans le cadre de Toulouse à Table 2022.

C’est le grand rendez-vous de Toulouse à Table; Le banquet géant et intergénérationnel en plein centre ville organisé sur la place du CAPITOLE ! Plus de 2500 personnes pourront savourer et partager des produits de qualité lors d’une grande tablée dressée pour l’occasion. En plus du repas, des animations auront lieu toute la soirée. Et un seul plat : du Cassoulet ! Il y aura plusieurs service.

Vous pourrez déguster au choix trois cassoulets traditionnels et individuels : Cassoulet traditionnel ou Cassoulet de la Mer ou Cassoulet végétarien. Et la possibilité de précommander un cassoulet dans sa terrine, à venir retirer en début de soirée du Banquet sur la Place du Capitole.

En plus du banquet Cassoulet Géant, le Square Général de Gaulle accueille un vide Cusiine des arts de la table le dimanche 11 septembre.

Plus d’informations et inscriptions : toulouseatable.org