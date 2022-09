Ce week-end, le Triathlon de Toulouse au Lac de La Ramée !

Partager Facebook

Le Triathlon de Toulouse prend place sur la base de loisirs de La Ramée les 10 et 11 septembre 2021.

Qui dit début septembre, dit Triathlon. Pour la deuxième année consécutive après une édition 2020 annulée, le Triathlon de Toulouse prend place à la Ramée avec son lot d’épreuves pour les amoureux de courses et d’efforts physiques

Au programme, les triathlons masculin et féminin individuels ou en relais avec pour la deuxième fois un relais mixte (2 à 3 personnes par équipe pour la distance S). Plusieurs distances aussi avec la taille M (Natation1.5 km, Velo39.5 km course 10 km ), S ou encore XS. Les Swimrun sont de retour avec le format S et XS soit des courses à deux sur des distances rapides sans vélo. Enfin, nouveauté, l’Aquathlon Jeunes.

Qualité de l’eau

Durant l’été, le lac de la Ramée a été interdit à la baignade. Pour l’instant, pas d’informations sur les conditions de nage dans le lac. Les résultats seront dévoilés vendredi matin par l’ARS sur https://www.facebook.com/triathlonDeTlse/

Dans le cas où la baignade serait impossible, la natation sera remplacée par de la course à pied pour TOUTES les épreuves :

– Relais mixte XXS : 800m

– Triathlon XS : 1,5km

– Triathlon S : 2,5km

– Triathlon M : 5km

– Swimrun XS et S : course à pied unique de 5 ou 10km

Aquathlon : course à pied unique

Toutes les infos : http://www.triathlondetoulouse.com/