Le Forum des Langues et le Festival Peuples et Musiques au Cinéma réunis le temps d’un week-end !

Du 17 au 19 juin, le Forum des Langues (Place du Capitole) et le Festival Peuples et Musiques au Cinéma se retrouvent pour un bel événement autour de la culture des langues et des peuples.





Cette année le Forum des Langues (Place du Capitole) et le Festival Peuples et Musiques au Cinéma (Cinémathèque) se dérouleront le week-end du 17, 18, 19 juin ! Initiés par Claude Sicre, ces deux manifestations auront également lieu en parallèle du Festival Rio Loco, faisant de ce week-end, un moment dédié à la découverte des cultures, des langues et des musiques du monde entier !

Le Forum des Langues a pour ambition de présenter le plus de langues possibles sur le meme pied d’égalité en offrant la possibilité de découverte par un public populaire grâce à l’accessibilité des conférences. Le 19 juin, plus d’une centaine de langues seront de la partie à travers de nombreux événements à animations.

Pour en savoir plus : https://www.arnaud-bernard.org/forom-des-langues/

Un Forum autour aussi du Festival Peuples et Musiques au Cinéma qui aura lieu à la Cinémathèque du 17 au 19 juin : https://www.peuplesetmusiquesaucinema.org/

