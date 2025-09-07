Mika de Retour à Toulouse pour le « Spinning Out Tour » au Zénith !

Toulouse, préparez-vous à danser et à chanter ! La superstar mondiale de la pop, Mika, fera escale au Zénith Toulouse Métropole le samedi 28 février 2026 à 20h00 dans le cadre de sa plus grande tournée européenne, le « Spinning Out Tour ».

Mika est de retour en force ! Après le succès triomphal de son sixième album studio en français, « Que ta tête fleurisse toujours », certifié Disque d’Or en France, et une tournée à guichets fermés, l’artiste est actuellement en studio pour son premier album en anglais depuis cinq ans. Il collabore avec Nick Littlemore (Empire of the Sun/PNAU), avec qui il avait déjà travaillé sur « The Origin of Love ».

Ce nouvel album promet d’être une œuvre de danse explosive et authentique, une véritable collection de titres remplis de synthétiseurs, conçue pour rayonner sur scène. Mika se dit très enthousiaste à l’idée d’offrir cette nouvelle création audacieuse à ses fans pour une série limitée de concerts très spéciaux.

Reconnu dans le monde entier comme un artiste exceptionnel, Mika réunit constamment les gens par sa musique. Maniant une voix de formation classique aux octaves multiples, il accueille chacun dans un monde inclusif, inimitable et incomparable qu’il a lui-même conçu. Attendez-vous à un spectacle inoubliable !

Le « Spinning Out Tour » débutera le 6 février à Amiens et passera par 6 Zéniths en France, ainsi que par l’Accor Arena de Paris. Ne manquez pas cette occasion de vivre un concert mémorable avec l’un des artistes les plus talentueux et charismatiques de la scène pop mondiale.

Infos Pratiques :

Artiste : Mika

Tournée : « Spinning Out Tour »

Date : Samedi 28 février 2026

Heure : 20h00

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Tarifs : 55€, 66€, 77€

Réservations : Bleu Citron

Réservez vos places dès maintenant pour cette soirée qui s’annonce électrisante !