Le Festival Welcome In Tziganie maintenu en juin 2021 à Seissan (32)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après une 13ème édition numérique en avril et une soirée déconfinée en aout, le Festival Welcome in Tziganie maintient son édition 2021 du 4 au 6 juin 2021 à Seissan (32).

Conscients que cette nouvelle célébration des cultures Tziganes et Balkaniques ne pourra investir le Théâtre de Verdure, les organisateurs ont choisi un autre lieu vecteur d’authenticité et de lien social. Réputée pour ses marchés au gras qui ont fait de Seissan une des bourgades majeures du grand Sud-Ouest, la Grande Halle et ses 2500 m² vont se parer de nouvelles couleurs et faire résonner orchestres à cordes, danseuses envoutantes et nouvelles traditions.

Une édition métissée qui empruntera les nombreuses routes tziganes des plus traditionnelles aux plus novatrices. Entre émotion et virtuosité, 3 jours où le public pourra à nouveau s’affranchir des frontières, qu’elles soient géographiques ou artistiques et s’ouvrir au partage et à la fête.

Un grand hommage sera rendu à Paco de Lucia par Pascual Gallo, l’un des plus brillants guitaristes de flamenco actuels qui a réuni quatre des artistes qui ont accompagné le Maitre de la guitare flamenca pour une création inédite qui vous transportera en terre andalouse.

Une invitation au voyage qui vous entrainera également des ruelles de Barcelone avec la Rumbason de Tato Garcia & Peret Reyes aux routes sinueuses d’Europe de l’Est avec l’équipe talentueuse de Sébastien Giniaux, et même jusqu’à la Russie avec le groupe emblématique Arbat. Du folklore tsigane avec l’archet virevoltant du Hongrois Roby Lakatos aux cultures musicales juives avec le nouveau projet d’Eric Slabiak (Les yeux Noirs), embarquez pour 3 jours de concerts exceptionnels.

Programmation :

PACO DE LUCIA quartet & PASCUAL GALLO

TATO & PERET REYES & STEEVE LAFFONT

JOSEF JOSEF (ex LES YEUX NOIRS)

ROBY LAKATOS AND HIS ENSEMBLE

ARBAT

SEBASTIEN GINIAUX

Pour tout savoir : WELCOME-IN-TZIGANIE.COM