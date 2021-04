Cinéma. André Dussollier en tournage à Toulouse pour Arte

Partager Facebook

André Dussollier dans le Grand Jeu

Le réalisateur Jean-Paul Lillienfeld (La journée de la Jupe) a débuté le tournage de la fiction pour Arte Juliette dans son bain avec André Dussollier à Toulouse et sa région.

Connu pour la réalisation de La journée de la Jupe, sur Arte avec Isabelle Adjani, Jean-Paul Lillenfeld adapte le roman de Metin Aridite aux cotés du scénariste Gilles Taurand (Réparer les vivants, la Belle personne) autour de l’enlèvement de la fille d’un mécène milliardaire. André Dussollier, Bruno Todeschini et Charlotte Gabris seront de la partie.

Le tournage a débuté le 7 avril et se terminera le 30 avril 2021 dans la région Occitanie mais surtout à Toulouse et au Château de Montastruc-la-Conseillère.

Cette unitaire de 90min pour Arte est une adaptation du roman de 2015 de Metin Arditi paru chez Grasset. Voici son synopsis : « Kandiotis ! Kandiotis ! Kandiotis ! La France résonne du nom du richissime mécène Kandiotis, invité au journal télévisé de 20h pour annoncer le don à la France de deux tableaux, l’un de Picasso, l’autre de Braque, qui portent le même nom, Juliette dans son bain.

Est-il possible de bâtir une grande fortune sans se faire d’ennemis? Voilà la question à laquelle Ronald Kandiotis se voit confronté sitôt cette glorieuse annonce faite : sa fille Lara est enlevée ! Qui se cache derrière la mystérieuse « Association des Victimes » qui révèle au public par des messages successifs les turpitudes réelles ou supposées du milliardaire ?

En mêlant avec brio l’intrigue policière et la satire sociale, Metin Arditi dresse le portrait d’un homme ambigu, tiraillé entre le succès et l’isolement, le talent et l’ambition, le cynisme et l’humanité. Une grande vie, un grand personnage. »