Le Festival Toulouse Les Orgues débute pour 10 jours de musique !

Le Festival Toulouse Les Orgues propose une grande 28e édition du 4 au 15 octobre 2023.

Cette année, Toulouse les Orgues invite le public à se (re)plonger dans la rencontre avec l’orgue de façon plus intimiste et privilégiée. Pendant une dizaine de jours, les toulousains (re)découvriront la richesse de l’orgue de près comme de loin.

Parmi les incontournables du Festival : les Nuits du Gesu, la Nuit de l’Orgue à Saint-Sernin dédiée cette année aux musiques allemandes, les concerts du midi, les séances de Yo[r]ga et le concert gratuit réservé aux étudiant·es.

Dans les nouveautés insolites : les Petits-Déjeuners en musique, un Rugby-Concert et la conférence inédite « Femmes, organistes et compositrices à la Belle Époque ».

Ce 28ème Festival international Toulouse les Orgues vous emmènera vers des rencontres riches et originales !

ENTRE CRÉATIONS, INSOLITES ET GRANDS CLASSIQUES

Cette année, le festival rend hommage au compositeur Francis Poulenc qui nous a quitté il y a soixante ans, à travers trois concerts : La Voix Humaine, petit opéra de chambre sur un texte de Jean Cocteau, adapté par Yoann Tardivel et avec la soprano Anne-Catherine Gillet ; le spectacle jeune public L’histoire de Babar par Guy-Baptiste Jaccottet (Suisse) ; et en clôture de festival avec l’ONCT et l’orgue l’Explorateur, dirigé par Sonia Ben-Santamaria.

Également, un hommage à William Byrd, compositeur et organiste, dont nous fêterons le 400ème anniversaire de la mort, l’occasion de revisiter quelques-unes de ses oeuvres, lors d’un concert du midi avec Monica Melcova (Slovaquie).

Joy-Leilani Garbutt viendra présenter un concert consacré aux « Femmes : organistes, musiciennes et compositrices de la Belle Époque ». Le concert sera précédé par une conférence sur ce thème.

Toujours de la création et de l’originalité avec le retour de Giulio Tosti cette fois-ci accompagné par le trio de saxophones No Noise No Reduction, sous le nom de Tubi Nebulosi, pour une des Nuits du Gesu organisée exceptionnellement au Théâtre Garonne !

Toutes les Infos sur www.toulouse-les-orgues.org