Le Festival Détours de Chant revient pour une 19e édition à la fin du mois !

La 19e édition du Festival Détours de Chant aura lieu du 28 janvier au 8 février 2020 à Toulouse. 40 artistes participeront à cette édition dans 24 salles !

Après le succès de l’édition 2018, plus de 6 700 spectateurs (68% de fréquentation des salles) sur 12 jours de concerts, le festival Détours de Chant sera de retour pour une belle quinzaine de musique dans 24 salles toulousaines avec pas moins de 40 artistes programmés. Curiosité et goût de la découverte sont les meilleurs véhicules pour guider vos pas vers les artistes et les lieux qui vous attendent. La langue française chantée sur tous les rythmes, portée par tous les styles musicaux : voilà la marque de fabrique de ce festival hivernal qui fait chaud aux choeurs !

Les organisateurs nous offrent un line up très varié mais d’une grande qualité. Si on notera la présence de Stephan Eicher, on pourra découvrir aussi les lives entre autres de Sly Johnson, Simon AMilhaud, La Mal coiffée, les Fils du Facteur, Ma Pauvre Lucette, Suzanne Leo, les Ogres de Barback, Miegeville, Simon Chouf, Batlik, Thomas Fersen on encore Eric Lareine et Mathieu Barbances. 40 artistes se partageront l’affiche de 24 salles !

Cette année encore, les salles toulousaines jouent le jeu. Avec pas moins de 24 salles, dont La Cave Po, la Maison Nougaro, le Casino Barrière, la Halle aux Grains, l’Espace JOB, le BIjou, les Mazades, le Grand Rond, le Bascala ou encore l’Escale et le Théâtre du Centre de Colomiers, seront de la partie pendant 12 jours.

Détours de Chant 2020

du 28 janvier au 8 février 2020

Toulouse et périphérie

infos et réservations : https://www.detoursdechant.com/