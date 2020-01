Un nouveau ballet du Bolchoi dans les cinémas Gaumont Toulouse et Labège

Partager Facebook

Le dimanche 26 janvier à 16h, le Ballet du Bolchoï propose aux spectateurs des cinémas Gaumont Toulouse et Labège de découvrir sa nouvelle production du ballet Giselle en direct de Moscou, chorégraphiée par Alexeï Ratmansky.

Sur un livret de Théophile Gautier et Jean-Henry Saint-Georges, inspiré de la légende slave des Wilis, Giselle cultive les thématiques clés du romantisme tels que l’amour tragique, la nature, le fantastique, et l’acte blanc caractéristique des ballets issus de ce courant. L’histoire est celle d’une jeune paysanne aimée du garde-chasse Hans mais qui s’éprend d’Albrecht, un jeune aristocrate déjà engagé qui lui cache sa véritable identité. L’émouvant argument du ballet est magnifié par la musique d’Adolphe Adam, riche en effets d’orchestres qui s’intègre subtilement au déroulement du drame : à chaque personnage son motif et à chaque sentiment son instrument.

Passionné d’histoire de la danse classique, le chorégraphe propose une lecture en profondeur de l’intrigue en accentuant certains détails dramatiques. Dans cette nouvelle version où une attention particulière est portée aux nuances de phrasés chorégraphiques, des passages originaux de mimes ont été incorporés qui rendent plus subtils les caractères des personnages et mettent en valeur, en plus de leur infaillible technique, les talents dramatiques des Etoiles et danseurs de la compagnie.

Ce programme sera proposé en HD et son 5.1 dans les cinémas Pathé et Gaumont partout en France. La saison 19/20 du Ballet du Bolchoï au cinéma se poursuivra en 2020 avec Le Lac des cygnes (en direct de Moscou le 23 février), Roméo et Juliette (29 mars) et Joyaux (en direct de Moscou le 19 avril).

