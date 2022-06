Le Festival de l’aventure en mer de passage à Toulouse

Partager Facebook

Véritable bouffée d’oxygène dans nos vies à 100 à l’heure, le Offshore Film Festival est de retour pour une tournée dans les plus grandes villes de France dont Toulouse au Gaumont Wilson le 23 juin prochain.

Aventures nautiques extraordinaires, paysages à couper le souffle et personnalités hautes en couleur, les ingrédients qui ont fait le succès du Offshore Film Festival seront réunis pour cette 5e édition. Devenu une référence dans le monde des sports nautiques, le Festival tiendra à nouveau sa promesse d’apporter l’océan en ville et de partager avec le plus grand nombre. Ce sont en effet 35 dates qui sont prévues cette année dans toute la France, en Suisse et au Bénélux dont 3 se dérouleront en Occitanie (Montpellier, Perpignan et Toulouse). Après les projections, les spectateurs pourront échanger avec les protagonistes des films présents sur place.

Bande annonce Offshore Film Festival 2022 from Offshore Film Festival on Vimeo.

La programmation 2022 met à l’honneur la voile, le surf et le kayak au travers de 5 films inspirants qui invitent au voyage. Les spectateurs découvriront ainsi « Foil Collection », une immersion grâce à des images incroyables dans l’univers du foil, « Trouble » le portrait particulièrement inspirant de la surfeuse légendaire Lisa Andersen, « Wild and Still » un retour en kayak à la source des rivières et à leur déroute par l’homme, « En Equilibre sur l’océan » qui retrace le tour du monde en catamaran de sport sans habitacle d’Yvan Bourgnon et « The Long today », la descente en famille et en canoë d’une rivière tumultueuse !

Réservations pour Toulouse : https://www.billetweb.fr/toulouse-offshore-film-festival-2022