Le Festival Convivencia commence ce weekend sur le Canal du Midi !

Du 2 au 26 juillet, Le Festival Convivencia revient sur le Canal du Midi avec 11 étapes sur 4 départements.

Le Festival Convivencia 2022 se prépare avec toujours cette ligne artistique colorée, chaleureuse et savamment moderne, entre sonorités traditionnelles et musiques contemporaines. Imaginez-vous allongé sur un transat ou en mode dancefloor au bord de l’eau, la lumière du canal scintillante et de puissantes vibrations de musiques du monde émanant de la péniche.

Du 2 au 26 juillet, le tourmente fera halte pour 11 étapes dans 4 départements afin de faire découvrir au public des artistes venues des quatre coins du monde : DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMSEK, BARRUT, CUERTATO TAFI, SERGE LOPEZ, AMI YEREWOLO, KUTU, AURUS, DOWDELIN, LIPSTICK QUEENS ft ST BERYL, ANA CARLA MAZA, MONSIEUR DOUMANI, VOTIA…

Le programme :

– sam. 2 juil. 22 MONTECH (82) SOIREE CUARTETO TAFI & INVITES avec Jean Luc Amestoy & Serge Lopez

– dim. 3 juil. 22 GRISOLLES (82) CONCERT MARION DIAQUES + MIKSI

– mar. 5 juil. 22 RAMONVILLE (31) CONCERT BARRUT + DERYA YILDRIM & GRUP SIMSEK

– mer. 6 juil. 22 TOULOUSE (31) CONCERT KUTU + AMI YEREWOLO

– jeu. 7 juil. 22 TOULOUSE (31) CONCERT AURUS + DOWDELIN

– sam. 9 juil. 22 CASTANET-TOLOSAN (31) CONCERT MONSIEUR DOUMANI + LIPSTICK QUEENS feat. ST BERYL

– lun. 11 juil. 22 AYGUESVIVES (31) CONCERT ANA CARLA MAZA + DAFNE KRITHARAS

– mer. 13 juil. 22 RENNEVILLE (31) CONCERT VOTIA

– sam. 16 juil. 22 LA REDORTE (11) CONCERT KYAB YUL-SA

– lun. 18 juil. 22 PARAZA (11) CONCERT RIU DE L’AIRE

– mer. 20 juil. 22 LE SOMAIL (11) CONCERT AYOM

mar. 26 juil. 22 FRONTIGNAN (34) CONCERT PAMBELE

Le Festival Convivencia va plus loin que de simples concerts. On retrouvera la Radio Convivencia de 16h à 18h avec des interviews, des spécialistes du canal et des personnalités locales.

Les Vignerons seront à l’honneur. Dégustation dans un chai à barriques avec présentation du domaine et du vignoble, dégustation des cuvées d’exception dans un cadre de dingue le tout en musique. En plus, vous pouvez embarquer sur la péniche Surcouf pour déguster bières et produits locaux.

DE L’ART CONTEMPORAIN SUR LES CANAUX

En 2022, place à une nouvelle œuvre visible sur toutes les escales : l’artiste Amélie Bertrand fera vibrer de son univers plastique la péniche du festival. A travers ses peintures polychromatiques, l’artiste cerne et détourne la culture visuelle contemporaine. Cette création, les œuvres et performances présentées sont le fruit d’une collaboration de longue date avec Horizons d’Eaux, un parcours d’art contemporain déployé le long du canal par les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse en collaboration avec le Frac Occitanie Montpellier.

Plus d’infos sur : https://convivencia.eu/