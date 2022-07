La Fête du Cinéma de retour dans les salles toulousaines

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Fête du Cinéma est de retour partout en France et à Toulouse du 3 au 6 juillet prochain.

La Fête du Cinéma est de retour dans toutes les salles de cinéma pendant 4 jours. Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet inclus, rendez-vous dans votre cinéma pour profiter d’un tarif unique de 4 € la séance pour tous et pour tous les films. Une bonne raison pour assouvir votre soif de partager des émotions ensemble dans les salles obscures !

Depuis la crise COVID et la fermeture des salles pendant de longs mois, les salles de Cinéma continuent de souffrir avec des fréquentations jamais de retour au niveau de 2019, année record. Entre les plateforme SVOD et le manque de Blockbusters, le public a du mal à s’y retrouver. Pourtant l’offre est là, et pour la fête du Cinéma, on aura droit à une flopée de long métrages très attendus : Les Minions 2, After Yang, PeterVin Kant, Arthur malédiction, Irréductible, La Traversée, Buzz L’Eclair, Elvis, Incroyable mais vrai, Jurassic World, Top Gun , Men et tant d’autres…

Plus d’infos : https://www.feteducinema.com/