Le Festival Brusson à la dalle, mêlant concerts, skate et cuisine arrive près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 4 et 5 juin prochain, Villemur-sur-Tarn, près de Toulouse, accueille un rendez-vous exceptionnel : Brusson à la Dale. 14 chefs sont attendus pour un festival culinaire, artiste et musical.

Gourmets et gourmands à l’esprit festif et curiaux, le weekend prochain vous avez rendez-vous à Villemur sur Tarn sur le site de l’ancienne usine Brusson. Le concept allie principalement le skate et les arts culinaires avec à la baguette Rodolphe Lafarge alias Rod’n’Roll et Nicolas Barbe de « Barbe, Guitares et Lutherie ».

Alors pour le concept, rien ne mieux que les mots des organisateurs : « On a la dalle, on a faim, on a l’envie de faire se rencontrer 2 univers que tout oppose dans des lieux inédits. Le skater réputé friand de junk food et le gastronome de nappe blanche… » Pour eux, le but est de pérenniser un projet évolutif au cours des prochaines années avec toujours plus d’artistes et de musiciens.

En plus d’une ligne de skate inédite avec des démos , on pourra voir des expositions, des concerts, des performances lives d’artistes et des animations. Coté musique, on écoutera le son de Madam, Cathédrale, Sabotage ou encore Brian’s Kitchen.

Bref, vous l’avez compris, Brusson à la dalle et c ‘est pas pour nous déplaire !

Infos : https://brusson.aladalle.com/