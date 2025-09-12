Le festival Bô Bazar fait son grand retour à Villeneuve-Tolosane !

Partager Facebook

Près de Toulouse, l’association Auprès de mon art vous invite à la septième édition du festival Bô Bazar, les vendredi 26 et samedi 27 septembre 2025. Comme chaque année, l’entrée est libre et gratuite pour tous sur la Place du Fort.

Cette édition s’annonce riche en découvertes et en festivités ! Le festival s’ouvrira sur un duo western spaghetti, suivi par le retour des Baltringues, qui garantiront une ambiance festive et dansante.

Cette année, le programme réserve une nouveauté pour les familles : le samedi après-midi, les Enfants de Mandé animeront un stage gratuit de danse africaine. Il est nécessaire de réserver sa place via la plateforme HelloAsso pour y participer. Le public pourra retrouver le groupe plus tard dans la soirée pour un bal aux rythmes endiablés.

Un spectacle de rue, présenté par la Compagnie Singulière, viendra également ponctuer la programmation avec un bazar acrobatique autour d’un mât chinois, qui ravira les petits et les grands. La clôture du festival sera explosive avec un concert de Ska Punk toulousain, pour finir en beauté !

Pour connaître la programmation détaillée, rendez-vous sur le site officiel du festival.

Informations pratiques

Lieu : Place du Fort, Villeneuve-Tolosane

Dates : Vendredi 26 et samedi 27 septembre 2025

Horaires : À partir de 18h le vendredi, et toute la journée du samedi (horaires précis à consulter sur le site officiel)

Tarif : Entrée libre et gratuite.

Réservations : Le stage de danse africaine nécessite une réservation gratuite sur le site HelloAsso.