« Biotopia » : Une parenthèse musicale et poétique au Centre Culturel Alban Minville

Pour une matinée hors du temps, le Centre Culturel Alban Minville vous invite à découvrir « Biotopia », un concert pour les tout-petits le dimanche 28 septembre 2025 à 11h00. Imaginé par la compagnie Ouï, ce spectacle est une immersion sensorielle au cœur de la nature.
La compositrice Élise Bonifas a conçu cette œuvre en mêlant des sons captés dans la nature, des objets sonores, du violon et de la voix. Le résultat est une expérience sonore unique qui invite à la relaxation et à la contemplation, créant un pont entre l’art et la nature. Avec Hélène Beauregard à ses côtés, le duo propose un voyage poétique et délicat, accessible aux enfants dès 3 ans.
Pour prolonger l’expérience, une balade sonore parents-enfants est organisée à 9h45. Accompagnés d’une médiatrice écologue et d’une artiste sonore, les participants pourront redécouvrir les sons des arbres et des plantes autour du centre culturel grâce à des micros spécialisés. Cette balade est l’occasion d’éveiller l’oreille et de redécouvrir son environnement de manière ludique et poétique.
Informations pratiques
Lieu : Auditorium du Centre Culturel Alban Minville, Toulouse
Date : Dimanche 28 septembre 2025
Horaires : Balade sonore : 9h45 (durée 1h)
Concert « Biotopia » : 11h00 (durée 30 min)
Tarifs : Concert : 3€
Balade sonore : 3€ (sur réservation)
Réservations : Centre Culturel Alban Minville