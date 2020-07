Le FENIX Toulouse Handball prépare la saison prochaine

Partager Facebook

Le FENIX Toulouse Handball prépare sereinement la saison prochaine avec plusieurs nouveautés.

Avec l’arrêt de la saison en raison du COVID 19, le FENIX Toulouse a terminé 5e et jouera la European Handball League. Pour connaitre le futur adversaire des Toulousains, il faudra attendre le tirage au sort du 28 juillet prochain. En attendant, le club se prépare. En réponse à la crise post Covid-19, les joueurs et le staff ont accepté, dans un élan de solidarité, une réduction de salaire pour soutenir le club.Et des mouvements ont eu lieu.

Départs et arrivées au FENIX

Avant l’arrêt du championnat, le FENIX avait annoncé la prolongation de Luc STEINS et de Ayoub ABDI. Quatre nouvelles recrues vont faire leurs apparitions sur le parquet du FENIX Toulouse Handball: il s’agit du jeune talent de 21 ans Uros BORZAS (à gauche) arrière gauche d’origine Hongroise, Gonçalo VIEIRA, un autre arrière gauche de 21 ans en provenance du Sporting Lisbonne ,de l’expérimenté Luka SOKOLIC arrière gauche d’expèrience en provenance de Pontault-Combault et du jeune ailier droit champion du monde Edouard KEMPF.

Ces arrivées comblent les départs de Jordan BONILAURI, l’enfant du club, ainsi que Arnau GARCIA BARCELO et Markus OLSSON, rentré dans son pays d’origine en Suède.

Le programme de préparation :

14 Aout : Réception de Montpellier

21 Aout : Réception de Billière

28 – 29 Aout : Tournoi FENIX avec la présence de Istres, Limoges et Nîmes.

04 – 05 Septembre : Tournoi de Nîmes avec la présence de Istres, St Raphaël et Nîmes.

11 Septembre : Déplacement à Montpellier.

16 Septembre : Déplacement à Limoges.

Un grand show hand en 2021

Dans le cadre de son développement le FENIX Toulouse Handball délocalisera la réception du PSG le 6 mai prochain pour en faire un show unique. Plus d’infos dans les prochains mois.