Le E-MAP Toulouse dévoile sa programmation !

Du 15 au 25 avril prochain, il permettra à tous de découvrir les expositions prévues, sous un format numérique, mais aussi un DJ set live en ouverture, un E-marathon photo, ou encore un E-cours de photo.

Le E-MAP Toulouse propose une belle et grande programmation à découvrir sur le site officiel du festival et sur Facebook. Tout commencera ce mercredi 15 avril avec un DJ Set de Cut Killer à partir de 21h puis une première exposition de Boby Allen dans les coulisses du succès de BigFlo & Oli. Le photographe donnera quatre rendez-vous pendant ces 10 jours de festival. 10 jours et 11 rendez-vous.

Tous les jours, le public aura droit à une exposition différente à découvrir donc sur le site ( www.map-photo.fr) et les réseaux sociaux. On notera une exposition de Derek Hudson vendredi 17 avril autour du festival de Cannes à la fin des années 90, puis le 18 avril rendez-vous avec une artiste qu’on adore Céline Croze.

Le 19 avril, Djac Graf nous plongera dans la mythique émission Apostrophe de Bernard Pivot. Le 23 avril Guillaume Binet rend hommage à Action contre la faim puis le 25 avril Myriam Karim présentera son oeuvre.

Le E-Marathon Photo

Le dimanche 19 avril 2020, participez depuis chez vous au E-marathon photo. Ouvert à tous et gratuit, ce concours proposera un thème unique le dimanche à 9h sur le site www.map-pi.poussiereimage.com et map-photo.fr . Le public devra envoyer un photo sur le thème et les meilleures seront dévoilées.

Encore un grand merci au MAP Toulouse devenu E-MAP Tououse de nous offrir un festival hors normes dans cette période de confinement.