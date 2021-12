Le dimanche, rendez-vous au Marché de la Cartoucherie Toulouse

Partager Facebook

Tous les dimanches, de 9h à 13h, rendez-vous à la Cartoucherie pour le Marché !

Faire son marché tous les dimanche à la Cartoucherie, c’est possible depuis le 12 décembre avec des commerçants locaux engagés pour vous apporter des produits de qualité : Un primeur bio travaillant en direct avec des maraîchers locaux, un fromager, un boucher-charcutier, un écailler, un rôtisseur, un apiculteur, un stand d’épices.

Vous pouvez déguster une assiette d’huître et un petit verre de vin blanc au bar des 500 !

Qu’est ce que les 500 ?

Véritable cité de chantier de Halles, les 500 s’installe à quelques mètres des Halles et vous invitent à découvrir un avant goût du projet : de la gastronomie avec Tata la Pizza, Bloomy Végétal street food, Wood Smoke BBQ texan, et bien sûr le bar et la cave comme nouveaux repères du quartier. Les 500, c’est aussi une animation culturelle intense avec des événements éclectiques toutes les semaine et un marché tous les dimanches.

Les 500, 1 place de la Charte des Libertés Communales, 31300 Toulouse