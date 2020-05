Le Conseil départemental et la Fondation Pierre Fabre s’associent pour offrir aux EHPAD des kits d’hygiène et de soin des mains

Face à la crise sanitaire sans précédent qui touche très fortement tous les acteurs qui accompagnent les personnes âgées dans les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), la mobilisation des personnels est maximale pour répondre le mieux possible à toutes les situations, et ce, malgré les moyens de prévention qui parfois peuvent cruellement faire défaut.

Aussi, les gestes barrières comme le lavage des mains ou l’utilisation de gel hydro-alcoolique restent nécessaires pour lutter contre la propagation du virus. Sur la durée, ces gestes peuvent « abîmer » les mains des résidents mais aussi celles des soignants qui utilisent de manière répétée du gel hydro-alcoolique.

C’est pourquoi le Conseil départemental et la Fondation Pierre Fabre ont décidé de s’associer afin de doter en produits d’hygiène et de soin des mains (savon, gel lavant et crème) les personnels de santé et les résidents des EHPAD. Ces kits sont mis à disposition par les laboratoires Pierre Fabre et sont en cours de distribution par les agents des services du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Face à l’urgence sanitaire, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, chef de file de l’action sociale, a pris des mesures exceptionnelles dans son plan d’urgences sociales, notamment avec l’achat d’ 1 million de masques de protection pour protéger les plus vulnérables.

Ainsi, pour protéger les personnels et les résidents des EHPAD face au risque majeur de contagion, 93 000 masques, soit 56 600 masques FFP2 et 36 400 masques chirurgicaux, ont déjà été distribués dans 132 EHPAD.

Par ailleurs, pour lutter contre le risque d’isolement social créé par les conditions exceptionnelles de confinement, le Conseil départemental met à disposition gratuitement des établissements pour personnes âgées et en situation de handicap un espace numérique dédié à ces publics : l’espace numérique Ammy 31.

Ces dotations participent à soutenir l’ensemble des résidents et des équipes : administratifs, médecins, infirmiers, soignants, personnel médico-social qui s’investissent sans compter au quotidien pour accompagner les personnes vulnérables.