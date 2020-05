Toulouse: Réunion entre les représentants des restaurants et la Municipalité

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Extension de la terrasse, chalets, food trucks sur le domaine public, click and collect…les représentants des restaurants toulousains ont rendez-vous avec la ville de Toulouse pour trouver une solution pour survivre en plein déconfinement.

Mercredi 13 mai à 14h30, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, présidera une rencontre au Capitole animée par Jean-Jacques Bolzan, Adjoint en charge du commerce et de l’artisanat avec Jean-Michel Lattes, 1er Adjoint et Vice-Président de Toulouse Métropole en charge des transports et des déplacements ; Jean-Baptiste de Scorraille, conseiller municipal en charge de la coordination des Maires de Quartier, Julie Escudier, Maire de Quartier, et les représentants des restaurateurs : l’UMIH31, le GNI-Synhorcat, la CPME31, le MEDEF31, la Fédération des associations de commerçants et artisans de Toulouse et du Club Hôtelier Toulousain.

Cette réunion permettra une réflexion commune sur des mesures visant à accompagner et aider la reprise de ces restaurants particulièrement touchés par la crise. Extension éventuelle temporaire d’exploitation des terrasses, installation de chalets ou de food trucks sur le domaine public pour faciliter la vente à emporter et le « click and collect »… Les propositions qui naitront de ce travail feront immédiatement l’objet d’une concertation avec les différentes associations de riverains et les Maires de quartiers concernés.