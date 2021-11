Le grand retour des animations pour enfants au Centre Commercial Portet

Partager Facebook

Les samedis Let’s Fun du Centre Commercial Portet, près de Toulouse, sont de retour avec les super-héros de Miraculous.

Les Let’s Fun sont (enfin) de retour ! La programmation d’animations destinée aux enfants, chaque 1er samedi du mois, fait un retour en force avec des invités de premier plan qui vont créer l’événement auprès du jeune public. Les 6 novembre et 4 décembre prochains, le Centre Portet accueille les personnages de la série Miraculous et déploie activités, jeux qui plongeront les enfants dans l’univers du dessin animé déjà culte.

De 11H à 13H puis de 14H à 17H30, des animations et des jeux, inspirés de la série seront proposés aux enfants. Des activités avec pour thème l’intrigue centrale et les personnages emblématiques de la série – deux collégiens se transformant en super-héros grâce aux bijoux magiques, les Miraculous contenant des Kwamis – qui défendent Paris de la menace incarnée par Papillon. Cet univers empli de mystère et des Miraculous qui prêtent main forte aux héros avec pour toile de fond Paris, cultive l’imaginaire des enfants et constitue un formidable terrain de jeu.

Aussi, afin de les transporter dans des aventures enthousiasmantes, un espace aux couleurs de la série accueillera activités et jeux 100% Miraculous. Une programmation avec des variantes aux deux dates pour encore plus de plaisir et de surprises !

Samedi 6 novembre

> Une activité dessin tout simplement magique…

Grâce à la réalité augmentée, les enfants auront eux aussi des supers pouvoirs. Après avoir réalisé le dessin du personnage Ladybug, celui-ci sera scanné et prendra vie sous leurs yeux émerveillés grâce à une tablette.

> Coffres aux trésors

Deux coffres arborant les décors de la série accueilleront des écrans tactiles pour proposer une multitude de jeux Miraculous aux enfants.

> Rencontres inoubliables

Les deux personnages Ladybug et Chat Noir feront leur apparition pour le plus grand plaisir des enfants régulièrement, tout au long de la journée. Une incarnation portée par des comédiens qui leur feront vivre une parenthèse enchantée.

> Chasse aux akumas

L’expérience ne serait pas complète sans une chasse aux akumas, les créatures maléfiques qui obéissent à Papillon. Pour aider les héros dans leur combat, des carnets de jeux seront remis aux participants dans lequel ils devront dénicher 2 Kwamis pour se doter de super pouvoirs.

Samedi 4 décembre

Cette seconde date reconduira les temps forts du Let’s fun de novembre et proposera d’autres activités empreintes de l’esprit des fêtes de fin d’année, toutes proches.

> Un atelier maquillage

Deux coiffeuses regorgeront de tous les équipements et accessoires nécessaires pour transformer les petits en super-héros.

> Coffres à jeux et jouets Miraculous

Deux coffres contenant des écrans tactiles permettront aux enfants de jouer à différents jeux tandis que deux autres coffres dotés d’écrans TV diffuseront des épisodes de la série pour des pauses tout aussi récréatives.

> Lettre au Père Noël « Miraculous »

Cette année la lettre au Père Noël aura une saveur toute particulière ! Les enfants pourront faire leur lettre au Père Noël en y glissant leurs souhaits les plus chers.

> Les personnages Ladybug et Chat Noir viendront à la rencontre de leur jeune public et des carnets de jeux seront remis aux participants pour lancer une nouvelle chasse aux akumas.