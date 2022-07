Les Chevaliers du Fiel présentent une nouvelle pièce à la rentrée

Partager Facebook

A partir du 20 octobre 2022, les Chevaliers du Fiel donneront 9 représentations exceptionnelles de leur nouvelle pièce Mamie d’Enfer à la Comédie de Toulouse.

Ils vous avaient manqué ? Ils reviennent plus en forme que jamais. Les Chevaliers du Fiel nous offriront en octobre, et en exclusivité, une nouvelle pièce. Après Croisière d’enfer, Noël d’enfer, Travaux d’enfer voici MAMIE D’ENFER. Si on ne sait encore sur l’histoire, on retrouvera à coup sur une galerie de personnage, des quiproquos et un tas d’aventure.

Après les quelques dates à la Comédie de Toulouse, les Chevaliers du Fiel se prépareront à une tournée des Zéniths et aux Folies Bergères.

En attendant prenez vos places sur www.lacomediedetoulouse.com ou au 05 34 44 16 60