Cycle De Palma à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jusqu’au 2 juillet, la Cinémathèque de Toulouse offre un cycle à l’un des grands réalisateurs du Nouvel Hollywood : Brian De Palma.

Dans les années 70, une nouvelle génération de cinéaste remarquable fait ses classes. On y retrouve Spielberg, Scorsese, Lucas ou encore Coppola. On oublierait parfois l’un des plus talentueux, Brian De Palma.

Dans la bande du Nouvel Hollywood, il est à part et l’un des plus cinéphiles. Ces films sont composés de plan hommage au cinéma de Hitchcock au Curirassé Potemkine dans Les Incorruptibles. En plusieurs décennies, De Palma nous a offert de grands moments de cinéma comme Blow Out, Scarface, Carrie, L’Impasse, Phantom of The Paradise, Outrages, Pulsions ou encore Outrages avec Michael J Fox.

Une carrière exceptionnelle à découvrir jusqu’en juillet à la Cinémathèque de Toulouse.

Infos et réservations : www.lacinemathequedetoulouse.com