Le Chœur Orfeón Donostiarra enchante la Halle aux Grains avec ses Chants de Noël

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un rendez-vous musical d’exception est programmé à la Halle aux Grains : le prestigieux Chœur Orfeón Donostiarra donnera un concert classique le jeudi 18 décembre 2025 à 20h00. Le public toulousain aura l’opportunité d’assister à une interprétation des plus beaux chants de Noël venus de toute l’Europe.

L’Orfeón Donostiarra est reconnu comme l’une des formations chorales les plus illustres de la scène internationale. Sous la direction experte de José Antonio Sainz Alfaro, le chœur est réputé pour la qualité et la puissance de ses voix, offrant une expérience auditive inoubliable.

Ce concert promet un moment unique de partage et d’enchantement. Le répertoire embrassera une large période musicale, allant des œuvres de l’ère baroque jusqu’aux compositions du 20e siècle. Entendre cet ensemble d’excellence interpréter des mélodies emblématiques des fêtes de fin d’année est un événement qui ne s’oublie pas.

Ce concert est une véritable tradition pour les amateurs de musique classique et une parenthèse enchantée idéale pour débuter les festivités de Noël.

Informations Pratiques – Chœur Orfeón Donostiarra