Lionel Suarez invite Mouss et Hakim : retrouvailles exceptionnelles à L’Aria de Cornebarrieu

12 décembre 2025 Articles, Concerts

Une soirée musicale placée sous le signe de l’amitié et de la complicité se profile à L’Aria de Cornebarrieu, près de Toulouse. L’accordéoniste virtuose Lionel Suarez invite les frères Mouss & Hakim (figures emblématiques de Zebda et des Motivés) pour un concert unique le jeudi 18 décembre 2025 à 20h30.

Mouss et Hakim, piliers incontournables de la scène française engagée, poursuivent leur chemin avec l’énergie et la générosité qui les caractérisent. C’est lors d’une carte blanche offerte à Lionel Suarez dans leur capitale, Toulouse, que l’idée de ce spectacle est née.

Lionel Suarez est un accordéoniste hors pair, dont le talent s’étend du jazz à la chanson. Sa liste de collaborations est impressionnante, allant de Claude Nougaro à Jean Rochefort, en passant par André Minvielle et Richard Bona.

Ces trois artistes se connaissent par cœur : Suarez a participé à toutes leurs aventures, de Motivés à Zebda, en passant par Origines Contrôlées. Entre eux, l’immense fringale de retrouvailles est constante. Un adage qui prend tout son sens : « on a les amis qu’on mérite ! »

Ce concert promet une heure et demie d’échange musical intense, mêlant les influences de chacun dans une atmosphère chaleureuse et sincère. C’est une occasion rare d’assister à la réunion de ces talents majeurs de la scène régionale et nationale.

Informations Pratiques – Lionel Suarez invite Mouss & Hakim
Date et horaire Jeudi 18 décembre 2025 à 20h30 (Durée : 1h30)
Lieux L’Aria de Cornebarrieu (1 Rue du Petit Train, 31700 Cornebarrieu, proche de Toulouse)
Tarifs Informations non spécifiées, consulter la billetterie.
Réservations Billetterie disponible sur le site de L’Aria de Cornebarrieu 

