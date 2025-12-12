Lionel Suarez invite Mouss et Hakim : retrouvailles exceptionnelles à L’Aria de Cornebarrieu

Partager Facebook

Une soirée musicale placée sous le signe de l’amitié et de la complicité se profile à L’Aria de Cornebarrieu, près de Toulouse. L’accordéoniste virtuose Lionel Suarez invite les frères Mouss & Hakim (figures emblématiques de Zebda et des Motivés) pour un concert unique le jeudi 18 décembre 2025 à 20h30.

Mouss et Hakim, piliers incontournables de la scène française engagée, poursuivent leur chemin avec l’énergie et la générosité qui les caractérisent. C’est lors d’une carte blanche offerte à Lionel Suarez dans leur capitale, Toulouse, que l’idée de ce spectacle est née.

Lionel Suarez est un accordéoniste hors pair, dont le talent s’étend du jazz à la chanson. Sa liste de collaborations est impressionnante, allant de Claude Nougaro à Jean Rochefort, en passant par André Minvielle et Richard Bona.

Ces trois artistes se connaissent par cœur : Suarez a participé à toutes leurs aventures, de Motivés à Zebda, en passant par Origines Contrôlées. Entre eux, l’immense fringale de retrouvailles est constante. Un adage qui prend tout son sens : « on a les amis qu’on mérite ! »

Ce concert promet une heure et demie d’échange musical intense, mêlant les influences de chacun dans une atmosphère chaleureuse et sincère. C’est une occasion rare d’assister à la réunion de ces talents majeurs de la scène régionale et nationale.

Informations Pratiques – Lionel Suarez invite Mouss & Hakim