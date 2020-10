Le chef Argentin Leonardo Garcia Alarco à Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mardi 7 octobre, le chef Leonardo García Alarcón et sa Cappella Mediterranea seront en concert à Odyssud Blagnac.

Nouvelle figure de proue de la planète baroque, le grand chef argentin Leonardo García Alarcón et sa Cappella Mediterranea nous convient à un concert qui conjugue l’héritage de la musique du siècle d’or espagnol et les chansons actuelles du grand musicien et poète catalan Joan Manuel Serrat arrangées pour son ensemble. Un subtil mélange entre musique qu’on appelle savante et tradition populaire, chargé d’émotion et de passion… Invité régulier du Festival d’Aix ou de l’Opéra de Paris, Cappella Mediterranea explore ici la musique ibérique de plusieurs siècles dans un savoureux et étonnant mélange.

Plus d’infos : https://www.odyssud.com/