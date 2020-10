Jazz sur son 31 : Ouverture du Festival ce mercredi !

Partager Facebook

Au Pavillon République, Hôtel du Département à Toulouse, la 34e édition du Festival Jazz sur Son 31 débutera avecle live du groupe Töm Tom.

Formé de Marine Thömmerel et Manu Larrouy, Töm Tom est un mélange de délicats accents pop, de sensualité rythmique bossa et de limpidité harmonique folk. Ce quartet néoromantique traduit les inspirations qui les portent pour écrire, entre doutes et obsessions, sur l’amour, la famille, la transmission, l’avenir. Étoffé au milieu d’un cirque naturel de montagnes pyrénéennes, leur répertoire reflète leur envie de beau, de bon, de nature, d’artisanal et d’analogique.

Cette 34e édition propose une nouvelle fois d’élargir les horizons musicaux du jazz, entre jazz français, afro jazz et les artistes américains du Club New York. Parmi les invités de cette édition, le chanteur Thomas Dutronc, le pianiste Jacky Terrasson, le saxophoniste américain James Carter, le musicien malien Cheick Tidiane Seck ou la saxophoniste Sophie Alour. Les artistes haut-garonnais invités sillonneront également le département, avec notamment Serge Lopez, Les Grandes Bouches ou JeHan & Lionel Suarez.

Cette année, les 12 concerts programmés au Pavillon République seront gratuits sur réservation et retransmis en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube du Conseil départemental.

Informations, réservations et programmation sur cultures.haute-garonne.fr