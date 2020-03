Le Centre de Formation du TO XIII lance sa détection !

Partager Facebook

Le Centre de Formation du Toulouse Olympique XIII se lance dans la phase de recrutement en vue de la saison 2020/2021 qui concerne les joueurs nés après le 1er septembre 1998 et avant le 31 août 2002. Date limite du retour des fiches de candidature : jeudi 30 avril 2020. Au vu de la situation actuelle, il est pour le moment impossible de fixer la date à laquelle s’effectuera la journée de détection.

Le Centre de Formation du TO représente un formidable tremplin pour un jour connaitre le rugby à XIII de haut niveau. Au cœur du projet Olympien depuis de nombreuses années, cette structure fait la fierté du club. L’objectif du TO XIII, clairement défini, est de former des joueurs de haut-niveau, capables de jouer un jour en Super League, et le Centre de Formation en est l’outil idéal. Pour preuve, 8 joueurs qui font aujourd’hui partie de l’effectif pro (sur 24) sont passés par la structure Olympienne, dont 2 qui sont encore au Centre de Formation. 4 autres pensionnaires actuels ont été appelés au moins une fois à jouer avec l’équipe fanion par l’entraîneur Sylvain HOULES cette saison.

La formation sportive tient bien sûr une place primordiale avec en plus des sessions avec le collectif, des entraînements biquotidiens, des séances spécifiques basées sur la préparation physique, technique, tactique mais aussi le bien-être et la nutrition. Cet environnement optimal créé autour des jeunes joueurs, réunit toutes les conditions permettant à chacun d’atteindre son meilleur niveau.

La structure propose en parallèle à ses pensionnaires une formation scolaire ou professionnelle adaptée au niveau de chacun avec un suivi individualisé. A la fin du cursus, les joueurs sont titulaires d’un diplôme (Bac, Bac pro, Bac+2, Bac+3) ou préparés aux métiers du sport, option « rugby à XIII », en plateforme commune avec le CREPS de Toulouse et la Fédération Française de Rugby à XIII.

Enfin, pour veiller à la bonne santé de chaque stagiaire, le suivi médical du Centre de Formation est obligatoire et organisé. Plusieurs spécialistes sont à disposition à tout moment en cas de besoin : médecin, kinésithérapeute, ostéopathe, podologue, diététicien, dentiste…

Pour les jeunes talents qui aspirent à devenir joueur professionnel de rugby à XIII tout en continuant leurs études, le Centre de Formation du TO représente la rampe de lancement idéale pour un jour atteindre cet objectif.

