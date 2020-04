La cité de l’Espace Toulouse fête Hubble

Partager Facebook

Le vendredi 24 avril prochain, la Cité de l’Espace Toulouse fêtera les 30 ans du télescope Hubble. Confinement oblige, ce sera sur internet !

Le vendredi 24 avril, le télescope spatial Hubble fêtera son 30ème anniversaire, dans le cadre d’une célébration internationale pilotée par la NASA et l’Agence Spatiale Européenne.

La Cité de l’espace Toulouse et l’association d’Astronomie UPS in SPACE organisent à cette occasion un événement 100% en ligne : interviews de personnalités scientifiques, images inédites, animations et autres surprises à découvrir…

Durant cette journée, les astronomes amateurs de l’association Neptunion 31 et les Amis de la Cité de l’espace Toulouse s’associent à l’événement pour vous proposer une évasion dans l’infini du ciel profond !

Le vendredi 24 avril, retrouvez cet anniversaire sur l’événement Facebook « Les 30 ans du télescope spatial Hubble » pour partager cet après-midi et cette soirée dans les étoiles !

L’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/2668392096724406/