Le Ben Harper Project : Un Hommage Passionné au Bijou ce Jeudi 11 Septembre !

Toulouse, préparez-vous à une soirée d’hommage vibrant et sincère ! Le Bijou accueille le « Ben Harper Project » ce jeudi 11 septembre 2025 à 21h00. Une création originale née de la passion d’un fan pour l’univers musical de Ben Harper, qui promet un moment de bonheur et de partage en live.

L’idée de ce projet est née d’un souvenir marquant : celui de Benoît Hennequin voyant Ben Harper sur scène il y a 25 ans, puis le retrouvant l’été dernier dans la Cité de Carcassonne. Une rencontre magique qui a fait germer l’envie de partager cette passion.

Ainsi est né le « Ben Harper Project » : l’idée de réunir des musiciens toulousains talentueux pour jouer en live les morceaux emblématiques de l’artiste américain. La setlist a été puisée dans sa riche discographie, avec une attention particulière pour sa période avec les Innocent Criminals, un âge d’or musical pour de nombreux fans.

Ce concert est plus qu’un simple hommage. C’est une invitation à redécouvrir les chansons qui ont marqué des vies, interprétées avec ferveur et respect par des musiciens locaux. L’ambiance intimiste du Bijou est le cadre parfait pour cette soirée placée sous le signe de l’émotion et de la bonne humeur.

Infos Pratiques :

Date : Jeudi 11 septembre 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Placement : Libre

Tarifs : 10€ / 7€ (tarif réduit)

Réservations : Le Bijou