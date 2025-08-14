Oriane Lacaille en Trio : Un Voyage Musical Créole et Épicé à l’Aria !

Toulouse, préparez-vous pour une soirée de métissage musical envoûtant ! Dans le cadre de la saison « Odyssud Hors les murs », Oriane Lacaille en trio vous invite à un concert unique à l’Aria de Cornebarrieu le samedi 18 octobre 2025 à 20h30. Une caresse sonore entre créole et français, portée par une artiste lumineuse.

Dès l’adolescence, Oriane Lacaille, chanteuse, percussionniste et compositrice, a exploré le monde avec son père, le musicien René Lacaille. Elle porte en elle le métissage créole de l’Île de La Réunion, puisant ses inspirations en Afrique, en Inde, à Madagascar et en Europe. Son univers musical est un carrefour de cultures, où se mêlent harmonieusement chanson, jazz, maloya et séga réunionnais.

Sa musique est une invitation au voyage, chaleureuse et épicée. De sa voix lumineuse, elle égraine une poésie très personnelle, tout en restant solidement connectée à ses racines. Un mélange à la fois doux et réjouissant, comme le résume si bien FIP : « Une respiration pleine d’humanité. »

Accompagnée de Anissa Néhari aux percussions et de Louis Prado à la contrebasse, Oriane Lacaille promet une performance intime et vibrante. Leur technicien son, Joseph Lavandier, veillera à ce que chaque note soit une pure merveille auditive.

Infos Pratiques :

Date : Samedi 18 octobre 2025 à 20h30

Lieu : L’Aria, Cornebarrieu (près de Toulouse)

Placement : Assis, numéroté (selon les catégories)

Tarifs : De 15 à 30€

Réservations : L’Aria