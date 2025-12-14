Le Ballet féérique « Casse-Noisette » illumine les fêtes au Théâtre du Capitole

Partager Facebook

Toulouse, décembre 2025 – La magie de Noël prendra ses quartiers au Théâtre du Capitole avec le retour du mythique ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski, Casse-Noisette. Le spectacle, présenté dans une chorégraphie de Michel Rahn, sera à l’affiche du vendredi 19 au mercredi 31 décembre 2025.

Casse-Noisette est l’incarnation de la féérie de Noël. Tout commence dans le salon de la famille Stahlbaum, la veille de Noël. Grâce à un cadeau énigmatique de son oncle Drosselmeier, la jeune Clara se retrouve propulsée dans des mondes oniriques.

Ce ballet en deux actes transporte le spectateur dans un voyage extraordinaire où Clara rencontre des personnages fantastiques, magiques et inconnus qui évoluent dans le monde merveilleux du ballet classique. L’enchantement est total, porté par l’une des plus belles partitions de tout le répertoire, un chef-d’œuvre absolu de Tchaïkovski, d’une poésie et d’une fantaisie uniques.

Créé le 18 décembre 1892 à Saint-Pétersbourg, Casse-Noisette demeure un incontournable des fêtes de fin d’année. Le Théâtre du Capitole propose plusieurs représentations en soirée et en après-midi pour permettre au public de s’immerger dans la magie de cette œuvre incomparable.

Informations Pratiques – Casse-Noisette au Théâtre du Capitole