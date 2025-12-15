Les 5 ans du Rose Festival : Aya Nakamura, DJ Snake et Macklemore au MEETT en 2026

Créé par Bigflo et Oli pour offrir à leur ville rose un événement musical d’envergure nationale, le Rose Festival s’apprête à célébrer son cinquième anniversaire avec une édition spectaculaire. Le festival se tiendra au MEETT du jeudi 27 au samedi 29 août 2026 et a déjà dévoilé une programmation prometteuse.

Lancé en 2022, le Rose Festival est né de la volonté des deux frères toulousains de combler le vide d’un événement majeur dans la métropole. Ce projet, longuement mûri, est désormais une réalité qui attire des milliers de festivaliers chaque année.

Une programmation étoilée et un lieu métamorphosé

Pour souffler ses cinq bougies, le Rose Festival a décidé de frapper fort, transformant le MEETT en une véritable fête foraine immersive : grande roue, attractions, néons, couleurs pop, barbe à papa et scénographies inédites sont annoncés, promettant plus de rose que jamais.

Les premiers noms pour l’édition 2026 confirment l’ambition du festival, mêlant têtes d’affiche internationales et talents émergents : Aya Nakamura, DJ Snake, Macklemore, Iliona, Ino Casablanca, Josman, Charlotte Cardin et Kungs sont les premières stars annoncées.

Au-delà de la musique : la dimension associative

Fidèle à ses valeurs, le Rose Festival porte également une forte dimension associative à travers l’Association Rose. Celle-ci s’articule autour de trois missions essentielles : l’accompagnement de jeunes talents, la médiation culturelle (notamment en milieu scolaire) et le soutien à l’accès à la culture pour les publics empêchés. L’événement est ainsi bien plus qu’un simple festival, c’est un moteur culturel et solidaire pour la région.

Informations Pratiques – Rose Festival 2026