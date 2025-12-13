Atelier Créatif de Noël : Pompon et Tricotin au Muséum de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, décembre 2025 – Juste avant le réveillon, le Muséum de Toulouse propose un moment de création ludique et chaleureux : un Atelier de création : pompon et tricotin le mercredi 24 décembre 2025 de 14h00 à 15h30.

Il est grand temps de décorer le sapin de Noël, et pour l’occasion, les médiateurs du Muséum invitent le public à confectionner des décorations originales en fil de laine. Cet atelier permet d’allier tradition et créativité artisanale.

Les participants les plus âgés pourront s’essayer à la fabrication de leur propre tricotin pour créer une guirlande personnalisée. Les plus jeunes, à partir de six ans (et avec un peu d’aide pour les moins de six ans), pourront quant à eux réaliser de jolis pompons.

Cet atelier est conçu pour être accessible à tous, y compris au public en situation de handicap mental, cognitif et psychique, assurant ainsi un moment de partage inclusif et convivial. C’est l’occasion idéale de fabriquer ses propres décorations et de donner une touche personnelle à l’esprit de Noël.

L’activité est incluse dans le prix du billet d’entrée au Muséum.

Informations Pratiques – Atelier Pompon et Tricotin