Le Baccus Social Club sort sa première compilation « Saùde! »

Après de long mois de travail, les toulousains du Baccus Social Club sort ce mercredi sa première compilation musicale au doux nom de « Saùde! »

Le désir de faire de la musique, de partager ses passions, voilà en substance l’idée du Baccus Social Club. Passionnés par la musique autant qu’ils sont amoureux des bonnes choses de la vie, Antonin et Antoine, les deux fondateurs du projet, refusent de choisir entre danser et trinquer. C’est donc un verre à la main et l’autre sur les platines que les deux compères ont lancé Baccus Social Club avec une idée en tête : réunir les univers de la musique et du vin.

Après nous avoir offert de beaux coffrets autour de la musique et d’une bouteille de vin – sur des régions avec des artistes locaux, le duo dévoile sa première compilation. Dans « Saude! », on pourra découvrir une programmation éclectique, allant de la pop à l’électro, de 11 morceaux inédits mettant à l’honneur des artistes proches du groupe. On retrouve : Clea Vincent, A Tout Jamais, Renarde, Zoéko, Charles Dollé/ Sora, Mariuus, Pedro Bertho/Sheitan Brothers, François 1er, et tant d’autres.

Une compilation digitale à écouter ici : https://alterk.lnk.to/SaudeCompilation