Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Juline nous offre un clip à son dernier titre « Le Temps » !

En mai dernier, la native de Toulouse nous offrait un nouveau single « Le Temps ». Quelques semaines après, on découvre le très beau clip accompagnant la musique de Juline. La chanteuse fait une ascension fulgurante et porte ces nouveaux morceaux avec sérénité, brillance et sincérité.