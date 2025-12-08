Évasion Créative : Atelier d’Origami « Animaux Polaires » au Muséum de Toulouse

Partager Facebook

Rendez-vous le Mercredi 10 Décembre 2025 pour une Pause Artistique

Toulouse, Occitanie – Le Muséum de Toulouse vous invite à une parenthèse créative et délicate en plein milieu de la semaine ! Le mercredi 10 décembre 2025 à 14h30, venez explorer l’art ancestral du pliage de papier lors de l’atelier d’origami sur le thème des animaux polaires.

Amis du pliage, néophytes ou confirmés, c’est l’occasion idéale de faire une pause et de donner vie à la faune majestueuse des régions froides, grâce à quelques feuilles de papier et la magie de l’origami. Un moment de concentration et de détente garanti pour créer votre propre galerie d’animaux du froid !

L’atelier est conçu pour être accessible à un large public, y compris aux personnes en situation de handicap mental, cognitif et psychique, permettant ainsi à chacun de s’immerger dans cet art méditatif.

Informations Pratiques et Modalités

L’accès à cet atelier est simple : il est inclus avec le billet d’entrée au Muséum. Attention, le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire et peut se faire en ligne ou directement au guichet du Muséum aux horaires d’ouverture.

Public concerné : Tout public, à partir de 10 ans.

Point de rendez-vous : Les participants sont priés de se présenter 5 minutes avant le début de l’activité derrière le Droguier.

Crédit photo : Pixabay

Infos Clés : Atelier Origami Animaux Polaires