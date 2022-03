Lancement du 10e Prix Lucien Vanel à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après trois années d’absence, le Prix Lucien Vanel revient pour fêter sa 10ème édition. Aurélie Baylac et Guillaume Gomez sont la marraine et le parrain cette année.

Lancé en 2008, le Prix Lucien Vanel met à l’honneur les restaurants qui ont à cœur de valoriser notre patrimoine culinaire. Sous forme d’olympiades gourmandes, par catégories, le Prix Lucien Vanel est devenu en 10 ans un événement incontournable et attendu des professionnels toulousains et ses proches environs. C’est aussi une véritable mise en lumière pour les restaurants Lauréats du Concours et pour tous ceux présents dans le guide gourmand édité pour l’occasion.

Cette année les restaurants inscrits pourront concourir dans l’une des cinq catégories suivantes :

– Grande Table : avis aux étoilés et tables gastronomiques

– Table Gourmande : une cuisine gastronomique accessible

– Table du Midi – Bar à manger – Brasserie : la convivialité autour d’un déjeuner aux saveurs d’ici

– Cassoulet : parce que nous sommes à Toulouse !

Nouveauté cette année, le Concours Vanel ouvre une nouvelle catégorie qui mettra en lumière un

autre moment et d’autres codes de notre restauration : le Brunch.

La marraine et le parrain de cette 10ème édition

Pour ces 10 ans, les académiciens du Concours Vanel ont choisi pour marraine et parrain deux figures de notre gastronomie et de nos savoir-faire. Aurélie Baylac, gersoise et vigneronne, elle produit sur l’exploitation familiale, le Domaine du Grand Comté, l’Armagnac si cher à notre région.

Guillaume Gomez, meilleur ouvrier de France à 25 ans, ce qui fait de lui le plus jeune Lauréat de l’histoire de sa catégorie, ancien chef de l’Elysée où il a servi pas moins de quatre présidents de la République française, il est aujourd’hui le représentant personnel du Président de la République au service de la gastronomie française.

Le déroulé du Prix Vanel 2022

– Inscriptions : c’est maintenant !

Jusqu’au 15 avril, les restaurateurs qui souhaitent participer à la 10ème édition s’inscrivent en ligne dans la catégorie de leur choix : https://www.prixlucienvanel.org/participation/

– Mai : le livret des restaurants participants au Concours est publié. Le vote du public peut commencer !

– Septembre : les académiciens prennent le relais du public et s’engagent dans une tournée des

candidats.

Qui sont les académiciens du prix Vanel ?

Au nombre de 100, les académiciens Vanel sont des chefs d’entreprise, d’anciens cuisiniers, des

directeurs de lycées hôteliers et CFA, des producteurs mais aussi des chanteurs, des avocats, des

huissiers… des passionnés, connaisseurs ou amateurs de la cuisine et de l’œnologie.

– Octobre : à la fin de cette tournée, la sélection des académiciens, croisée au vote du public permet d’établir les Lauréats et les nominés du Prix Vanel par catégorie.

Novembre : place au verdict final et la remise des trophées.

Pour en savoir plus : https://www.prixlucienvanel.org/