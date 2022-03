Le Limoux Brass Festival met les cuivres à l’honneur fin avril !

Partager Facebook

Le Limoux Brass Festival, grand rendez-vous de la musique de cuivres sous plusieurs formes, retrouvent le public du 27 avril au 1er mai 2022.

Seul festival français dédié à la musique de cuivres sous toutes ses formes, cette édition s’annonce riche en émotions et haute en couleurs. À cette occasion, quelques nouveautés ont vu le jour, notamment deux nuits des fanfares, vendredi 29 et samedi 30 avril, ayant pour objectif d’inviter un public toujours plus large et mettre à l’honneur l’art de la rue. Aussi, une nouvelle représentante du festival et pas des moindre.

Une marraine pour l’éditon 2022

Cette année, la trompette est à l’honneur, avec une marraine prestigieuse : La soliste française Lucienne Renaudin Vary. Qualifiée de « Fée Trompette », cette jeune trompettiste de 22 ans est la voix de la jeunesse classique et jazz. Ayant joué dans des salles prestigieuses à travers le monde et collaboré avec des chefs de renoms, Lucienne est aujourd’hui la marraine du Limoux Brass Festival 2022.

Au programme du festival !

Limoux Brass Festival présentera sur la scène de l’Olympie parmi les plus belles et prestigieuses formations européennes :

– Multiquarium Big Band (Paris) de André Charlier et Benoît Sourisse accompagne Biréli Lagrène pour un puissant hommage à Jaco Pastorius – Vendredi 29 avril – Salle de l’Olympie à Limoux

– Black Dyke Band, (Angleterre), une histoire légendaire et une virtuosité inégalée, le plus célèbre Brass Band au monde – Samedi 30 avril – Salle de l’Olympie à Limoux

– Le GOJJJ, Grand Orchestre Jean-Jacques Justafré (France) et ses 45 musiciens interprètent les plus grandes musiques de Film, un programme à couper le souffle – Dimanche 1er mai – Salle de l’Olympie à Limoux.

– Le très remarqué projet du trompettiste Jérôme Etcheberry intitulé Satchmocracy« A Tribute To Louis Armstrong » et la nouvelle star des Balkans Dzambo Agusevi et son orchestre (Macédoine) viennent compléter une belle célébration à cet instrument.

– Honneur également à la musique de cuivre française grâce aux fleurons de la spécialité pour ne citer que Local Brass Quintet et Opus 333.

En tout cas, du 27 avril au 1er mai, on ira faire un tour à Limoux pour découvrir les cuivres sous toutes les coutures !

Limoux Brass Festival

14 Avenue du Maquis

11300 LIMOUX

04 68 31 55 05

Réservations sur : www.limouxbrass.fr