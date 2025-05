Laissez-vous Surprendre par l’Univers Inclassable de Nicolas Paugam au Bijou à Toulouse !

Partager Facebook

Préparez-vous à un voyage musical hors des sentiers battus ! L’artiste singulier Nicolas Paugam sera de retour sur la scène intime du Bijou de Toulouse le jeudi 22 mai 2025 à 21h00 pour vous présenter son univers musical décalé et totalement inclassable.

À contre-courant des productions lisses et formatées, Nicolas Paugam offre une expérience sonore unique. Sa voix audacieuse se mêle à des guitares improvisées et des textes surréalistes pour créer des chansons-récits captivantes, teintées d’un psychédélisme subtil et d’une poésie délicieusement malicieuse.

Impossible de le ranger dans une case, Nicolas Paugam navigue avec une liberté déconcertante entre les influences rock, le swing du jazz manouche, la mélancolie du folk et les rythmes chaleureux de la musique brésilienne. Chaque morceau est une invitation à embarquer dans des histoires singulières et fascinantes, comme les évocateurs « Clavecin de Vinci » ou « La fête à Toto ».

Nicolas Paugam est un artiste hors normes, un créateur d’univers sonores originaux qui ne manquera pas de vous surprendre et de vous séduire par son audace et sa singularité. Ne manquez pas cette occasion de découvrir un talent unique dans le cadre chaleureux du Bijou.

Infos Pratiques :

Date : jeudi 22 mai 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 12€

– Catégorie 3 : 9€

Réservations :

Le Bijou