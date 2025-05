Toulouse Va Vibrer au Son Électro de Mosimann au Bikini !

Partager Facebook

Préparez-vous à une nuit de folie avec l’un des meilleurs DJs français au monde ! Mosimann, artiste complet et figure incontournable de la scène électronique, enflammera le dancefloor du Bikini de Toulouse le vendredi 30 mai 2025 à 23h55 !

Fortement influencé par les pionniers de la French Touch tels que Jean-Michel Jarre, Daft Punk et Laurent Garnier, Mosimann a su forger une identité artistique unique, naviguant avec brio entre des sonorités pop et une culture électronique parfois underground. Son objectif a toujours été de partager sa passion avec le plus grand nombre.

Après une décennie d’ascension constante, dont six années consécutives dans le prestigieux Top100 DJ Mag, Mosimann se hisse aujourd’hui parmi les 5 meilleurs DJs français au monde. Fidèle à son slogan « Change Your Mind », ce véritable showman a pour ambition de redéfinir l’art du deejaying.

Sur scène, son énergie débordante est communicative. Mosimann assure un set House percutant, se transformant en un performer hors pair derrière ses platines, sa batterie, son micro et ses claviers. Sa polyvalence est impressionnante : il est capable de produire des tracks club groovy House pour des DJ-sets mémorables aux quatre coins du globe (avec des collaborations remarquées avec Chris Lake et Noizu), tout comme des titres plus mainstream pour des concerts live grand public, à l’image de son single « Dancing on my own » (Sony Music/RCA), largement diffusé en radio et sur les plateformes de streaming.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience électro inoubliable avec Mosimann au Bikini de Toulouse ! Préparez-vous à danser jusqu’au bout de la nuit !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 30 mai 2025 à 23h55

Lieu : Le Bikini

Tarifs :

– Catégorie 1 : 25€

– Catégorie 2 : 20,80€

Réservations :

Le Bikini