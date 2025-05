Laissez-vous Emporter par la Poésie et la Virtuosité de Pierre Lapointe à La Cabane de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Préparez-vous à une soirée musicale intense et captivante ! L’artiste québécois de talent Pierre Lapointe sera en concert exceptionnel à La Cabane de Toulouse le dimanche 18 mai 2025 à 20h00.

Après un album riche et foisonnant, Pierre Lapointe revient sur scène avec un spectacle étonnant qui mettra en lumière son répertoire unique dans la plus pure tradition de la chanson. Pour cette performance, il sera accompagné de la virtuosité du duo de pianistes Fortin-Poirier, dont le talent exceptionnel sublimera ses mélodies et ses textes poétiques.

Attendez-vous à une soirée riche en émotions, où le rire et les larmes se côtoieront avec la sensibilité et l’intensité qui caractérisent si bien l’univers de Pierre Lapointe. Sa voix singulière, ses textes ciselés et ses mélodies envoûtantes, magnifiés par l’arrangement pour deux pianos, promettent un moment musical inoubliable et profondément touchant.

Ce spectacle est une occasion rare de redécouvrir les chansons emblématiques de Pierre Lapointe sous un nouveau jour, dans une atmosphère intime et chaleureuse. Laissez-vous transporter par la magie de sa musique et la complicité artistique avec le duo Fortin-Poirier.

Infos Pratiques :

Date : dimanche 18 mai 2025 à 20h00

Lieu : La Cabane de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs : 30€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr