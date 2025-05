Plongez dans l’Univers Dylanien avec Sarclo & John Meldrum au Bijou à Toulouse !

Partager Facebook

Amateurs de Bob Dylan et de guitares virtuoses, ne manquez pas ce rendez-vous unique ! Le Bijou de Toulouse accueillera les vendredi 16 et samedi 17 mai 2025 à 21h00 un duo improbable et passionné : Sarclo & John Meldrum dans leur spectacle « Shelter From The Storm ».

Imaginez : deux dingues de guitare et du légendaire Bob Dylan, un Américain d’expérience et un Suisse encore plus âgé, réunis sur scène pour vous offrir une relecture bilingue et passionnée de l’œuvre du maître. Attendez-vous à des chansons rallongées, des versions originales sublimées et leurs traductions pour ne rien perdre de la richesse des textes.

Mais « Shelter From The Storm », c’est bien plus qu’un simple hommage. Sarclo & John Meldrum prennent le temps, entre les notes et les mots, de partager leur admiration pour un artiste qui a révolutionné la chanson au 20ème siècle. Ils expliquent avec passion que Dylan n’est pas qu’un simple chanteur, mais un véritable poète dont l’œuvre foisonne de trésors à découvrir et à savourer.

À travers leurs arrangements originaux et leur complicité musicale évidente, ils vous invitent à picorer dans la poésie de Dylan, à explorer sa manière unique de raconter des histoires et à comprendre l’impact profond qu’il a eu sur la musique contemporaine. Ce spectacle est une véritable déclaration d’amour à un artiste intemporel, interprétée avec talent et une bonne dose d’humour.

Si vous êtes un fan inconditionnel de Bob Dylan ou simplement curieux de découvrir son œuvre sous un nouveau jour, « Shelter From The Storm » est un spectacle à ne pas manquer dans l’atmosphère intime et chaleureuse du Bijou.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 16 et samedi 17 mai 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs : 10€

Réservations :

Le Bijou