La Toulouse Onco Week de retour du 1er au 5 février 2020 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 1er au 5 février 2020, La Toulouse Onco Week articulée autour de la journée mondiale de lutte contre le cancer associe échanges scientifiques et manifestations grand public. L’occasion pour tout un chacun de se mobiliser pour cette grande cause. Conférence d’information, course à pied et animations seront ouverts à tous. Les fonds récoltés seront reversés au profit de la recherche.

Toulouse Onco Run : une course pour la recherche

La Ligue contre le Cancer 31 invite les coureurs à chausser leurs baskets au profit de la recherche ! Le succès des éditions précédentes a conduit l’association, aidée par des étudiants de la Toulouse Business School, à renouveler l’expérience de la Toulouse OncoRun. Une course à pied, en solo ou en relais, auxquels sont conviés tous les sportifs de bonne volonté, jeunes ou moins jeunes, débutants ou aguerris.

La course de 10 km ou 3×4 km se déroulera sur le Campus Santé du Futur-Oncopole. Un événement sportif, mais aussi l’opportunité de faire preuve de solidarité… et d’imagination. Un prix récompensera notamment les groupes qui mobiliseront le plus grand nombre de participants, mais aussi le meilleur déguisement !

INFOS PRATIQUES :

Top départ le dimanche 2 février 2020 à 10h30

Campus Santé du Futur – Oncopole Toulouse

Ligue contre le Cancer – 5 avenue Irène Joliot Curie – 31100 Toulouse

Inscription en ligne : http://www.toulouse-onco-week.org/fr/evenements-publics/course-caritative/55

Toulouse OncoSnow Village : animations sur les Ramblas

Les étudiants en Bachelor de Management de Toulouse Business School ont travaillé main dans la main avec la Fondation Toulouse Cancer Santé pour proposer, dans le cadre de la Toulouse Onco Week, une journée d’animations dédiée au public familial. L’OncoSnow Village sera déployé sur les nouvelles Ramblas, récemment inaugurées, et proposera un éventail d’activités découverte autour des sports hivernaux. Tout au long de la journée, les Toulousains pourront participer à des activités leur permettant de découvrir la Fondation Toulouse Cancer Santé tout en contribuant à une bonne action : des moments d’échanges avec des chercheurs de la fondation, des jeux, un espace restauration et des cadeaux pour les plus chanceux comme un séjour pour deux personnes dans la station de Peyragudes avec un accès à Spassio, un centre de bienêtre, ainsi qu’à Skyvall, une télécabine reliant la vallée du Louron à la station de ski.

La montagne sera à l’honneur avec une piste de luge gonflable de 14 mètres pour les plus jeunes, une piste de curling pour celles et ceux qui veulent découvrir ce sport et même un stand de tir de biathlon laser. Un igloo abritera une animation de réalité virtuelle qui permettra de transporter les visiteurs aux pieds des pistes. De quoi impressionner toute la famille! Des foodtrucks régaleront petits et grands avec des douceurs sucrées et salées telles que des crêpes, en ce jour de Chandeleur.

INFORMATIONS PRATIQUES:

Le dimanche 2 février 2020, sur les Ramblas – allées Jean Jaurès, à Toulouse

Conférence grand public, gratuite et ouverte à tous

Cette conférence-débat de deux heures, soutenue par la Ligue contre le Cancer 31 et la Fondation Toulouse Cancer Santé aura pour thème principal « Intelligence Artificielle et Cancer : quels bénéfices pour les patients ? ». L’occasion pour les scientifiques d’expliquer, au moyen d’exemples concrets, les apports essentiels des nouvelles technologies à la lutte contre la maladie, et pour le public de s’informer.

Cet évènement gratuit, ouvert à tous, aura lieu mardi 4 février 2020, de 18h à 20h, au Centre des Congrès

Infos : http://www.toulouse-onco-week.org/fr/evenements-publics/conference-grand-public/56