Ligue 1 : A Amiens, la victoire est obligatoire pour le TFC !

Ce samedi 1er février, le Toulouse FC (20e) se déplace à Amiens (18e) pour espérer des points pour la course au maintien face à un adversaire direct.

Le club toulousain vit dans l’urgence. L’urgence du maintien. L’urgence de prendre des points. Le TFC reste sur onze défaites de rang. Rien ne va plus pour la lanterne rouge de Ligue 1 avant un déplacement important sur la pelouse d’Amiens. Un nouveau mois commence et les violets n’ont plus qu’un option : la victoire. Surtout ce samedi face à un concurrent direct au maintien.

Amiens est 18e avec six points de plus que nos toulousains (20e). Une défaite mettrait encore plus en péril le maintien de Toulouse dans l’élite. Un delta de neuf points après 22 journées serait un gouffre et seulement un miracle pourrait sauver le club de la ville rose. Une victoire, par contre, repositionnerait Toulouse dans la course.

Si rien n’est encore fait, Toulouse ne doit pas perdre ce samedi soir à Amiens.

Amiens – Toulouse

Samedi 1er février 2020 à 20h

En direct sur Bein Sports Max