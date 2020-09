La Semaine européenne de la mobilité à Toulouse!

Partager Facebook

Du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité est de retour à Toulouse pour mettre en avant les modes de déplacement doux et alternatifs.

Nouvelle édition de la semaine de la mobilité qui a pour objectif de vous faire préférer les modes de déplacement doux et alternatifs. Dans un contexte où le mouvement est de plus en plus important, notamment dans les grandes villes, ce rendez-vous éclaire sur les nouveaux moyens pour une mobilité plus responsables. Au programme, des démonstrations, des expos, des animations et surtout le village de la mobilité sur le Square Charles de Gaulle le vendredi 18 septembre 2020.

Plus d’informations : https://www.toulouse-metropole.fr/-/semaine-europeenne-de-la-mobilite

La ville de Blama joue aussi le jeu avec une matinée d’information le samedi 19 septembre sur le marché de plein vent avenue des Mimosas. Mondonvlille propose un autre événement.

Pour en savoir plus : https://mobilityweek.eu/home/