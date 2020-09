Deux toulousaines en lice aux Inouis du Printemps de Bourges

Partager Facebook

Les toulousaines Oordaya et Alicia ont rendez-vous aux Inouis du Printemps de Bourges pour remporter l’un des trois prix en jeu. Bonne nouvelle pour Toulouse !

La musique toulousaine se porte bien. Et la nouvelle génération est plutôt prometteuse. Pour les Inouis du Printemps de Bourges, c’est deux toulousains qui représenteront la région : Oordaya et Alicia. Avec 36 artistes programmés du 16 au 18 septembre, le Printemps iNOUïS sera le premier rendez-vous incontournable de la nouvelle saison pour tous les passionnés de musiques actuelles et les professionnels de la filière.

En mettant sur scène et en lumière sa sélection 2020, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, premier dispositif national de repérage de jeunes talents, affirme plus que jamais son soutien à l’émergence artistique. Pomme et Aloïse Sauvage (iNOUïS 2019), artistes talentueuses et impertinentes à l’image de cette nouvelle génération, clôtureront la semaine avec un double concert exceptionnel. Cette année encore, le temps d’un printemps indien, Bourges sera la capitale des musiques actuelles.

Point d’orgue de cette semaine, trois iNOUïS 2020 se verront remettre un prix : deux seront décernés par un jury de professionnels, présidé cette année par Flavien Berger ; le Prix du Printemps de Bourges Crédit Mutuel – iNOUïS 2020 et le Prix du Jury – iNOUïS 2020. Nouveauté 2020, le Prix du Public Riffx – iNOUïS 2020 sera décerné à l’artiste ou groupe qui aura recueilli le plus de voix sur le site riffx.fr.

Qui est Oordaya ?

Ses influences, puisées du hip-hop et R’n’B 2000’s, se mêlent aux sonorités trap actuelles pour donner une musique à la fois délicate et puissante, toujours pointue. En live, sa passion pour la danse hip-hop fusionne avec sa musique comme une évidence ! Entre beats dansants et mélodies chill, la voix soul et suave d’OORDAYA rend complètement addict. Faites-le test, vous verrez !

>> son premier EP : https://pschent.lnk.to/Oordaya-Three

Qui est Alicia ?

Il est des sujets universels, et les peines de cœur en font évidemment partie. Alicia. les chante avec une maturité déroutante pour son jeune âge et une voix chaude qui caresse l’oreille. Entre rap, pop et r’n’b, elle oscille avec agilité entre reprise de Damso et poignant appel à l’aide de femme victime de violences (« ÉDÉMWA »). Croisée il y a quelques mois sous le pseudo Aliyas, la Toulousaine se lance aujourd’hui avec ce prénom et point en hommage à Alicia Keys, une idole et une inspiration.