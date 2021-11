La semaine de l’étudiant se prépare à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Semaine de l’Étudiant s’apprête à rythmer la vie étudiante toulousaine du 13 au 18 novembre. Revisité cette année, il sera structuré autour de quatre événements festifs, culturels, sportifs et associatifs.

Quatre jours, quatre événements thématiques, trois lieux et un parcours dans la ville : en 2021, la Semaine de l’Étudiant change de format pour son édition toulousaine. Du 13 au 18 novembre, le festival emblématique de la vie étudiante toulousaine propose une programmation riche, pour tous les goûts : course d’orientation dans la ville, soirée karaoké au Connexion, accueil des étudiants internationaux salle des Illustres, présentation de la vie associative et des talents étudiants rue du Taur, soirée arts et culture aux Augustins… Tour d’horizon de la programmation.

Samedi 13 novembre : La Cour des initiatives étudiantes

Les espaces du Crous de Toulouse-Occitanie et de l’Ensav, 58 rue du Taur, seront transformés pour laisser place à toute la créativité étudiante. Entre cour et jardins, de 14h à 18h, les étudiants pourront découvrir sous forme d’atelier et de jeux les associations étudiantes toulousaines. Plusieurs projections de courts-métrages sont aussi organisées. À partir de 18h, les espaces se transforment en scènes. Concerts, spectacles de danse, DJ set… Une programmation entièrement assurée par des étudiant.e.s artistes !

Dimanche 14 novembre : course d’orientation en centre-ville

Le lendemain, à 14h, les étudiants sont invités à participer à une grande course d’orientation et à partir à la découverte de Toulouse, de ses monuments et de ses lieux incontournables. Munis d’un smartphone avec géolocalisation, à eux de trouver les balises pour progresser. Deux parcours sont proposés : un format « sportif » d’environ 10km avec classement et un format « chill » d’environ 5km à réaliser en marchant ou en courant pour prendre le temps d’apprécier ce qui rend la Ville rose incontournable.

Mardi 16 novembre : la Nuit des étudiants du monde

Toulouse accueille chaque année plus de 10 000 étudiants internationaux. La Nuit des étudiants du monde est l’occasion de leur souhaiter la bienvenue. Après un cocktail (sur invitation) en salle des Illustres de la Mairie de Toulouse par Jean-Luc Moudenc, tous les étudiants (internationaux ou non) sont invités à une soirée karaoké et DJ set au Connexion Live, de 20h à minuit.

Jeudi 18 novembre : soirée Arts & culture

Le temps d’une soirée aux Augustins, exceptionnellement ouvert, le musée, associé au magazine Clutch et à l’Université fédérale, accueille dans son cloître et son église artistes, danseur, organiste, groupe de jazz, DJ, atelier de modèle vivant ainsi qu’une pléiade d’étudiants-médiateurs et de chercheurs « dealers de sciences » imprévisibles.

Programmation détaillée sur semaine-etudiant.univ-toulouse.fr